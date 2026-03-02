Guerra in Iran Tajani | Non siamo stati avvertiti da Israele e Usa – Il video

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che né gli Stati Uniti né Israele hanno avvisato l’Italia prima di agire in Iran. Ha precisato che le decisioni di intervenire sono state prese in autonomia e tenute riservate. La comunicazione è arrivata durante un evento a Roma, dove ha sottolineato la mancanza di informazioni preventivate da parte delle due nazioni coinvolte.

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire. Francesi e inglesi hanno riferito pubblicamente di non aver ricevuto alcun avvertimento preventivo. Noi, come tedeschi e polacchi, siamo stati informati ad operazione iniziata. Io, come ho subito riferito al Presidente del Consiglio, sono stato contattato dal ministro degli Esteri israeliano Sa'ar che mi ha informato di quanto stava accadendo", così il ministro degli esteri Antonio Tajani durante l'informativa al Senato sulla situazione in Iran. Courtesy: Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crisi Iran, Crosetto sta rientrando in Italia con un volo militare. 🔗 Leggi su Open.online

Guerra Usa-Israele-Iran, il Bahrein: «Siamo sotto attacco». Deposito di bus in fiamme a Tel Aviv – I videoSui social e sui siti arabi cominciano a circolare i primi filmati dell'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

