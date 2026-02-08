Iran | Nulla fermerà il nostro arricchimento nucleare neppure la guerra

L’Iran ribadisce che niente fermerà il suo programma di arricchimento nucleare, anche se ci fosse una guerra. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, senza lasciar spazio a possibilità di negoziato. La sua posizione resta rigida e senza compromessi.

Nulla fermerà l’arricchimento nucleare dell’Iran, «neppure in caso di guerra». Queste le parole, poco concilianti, del ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi. La pressione militare americana «non intimorisce» la Repubblica islamica, ha aggiunto. Nel mentre gli inviati del presidente Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner, insieme al comandante del Centcom Brad Copernicus, hanno visitato oggi la portaerei Abraham Lincoln. L’imbarcazione si trova nel Golfo in seguito alla crisi con l’Iran. Secondo quanto riporta Channel 12 «la visita è un messaggio agli iraniani alla luce dei negoziati tra i due Paesi».🔗 Leggi su Open.online

In Iran, il governo di Teheran ribadisce che nulla fermerà il suo programma di arricchimento nucleare.

L’Iran si prepara a incontrare gli Stati Uniti per un nuovo round di negoziati sul nucleare, previsto già la prossima settimana.

