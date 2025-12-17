L’Italia in cuffia | le audioguide per bambini che raccontano i più importanti monumenti del nostro Paese

Le audioguide per bambini offrono un modo coinvolgente e educativo per scoprire i monumenti più importanti d’Italia. Con storie e approfondimenti pensati per i più giovani, queste esperienze rendono accessibile e divertente la scoperta del patrimonio culturale nazionale, dimostrando che l’età non è un limite nel conoscere e apprezzare le meraviglie del nostro Paese.

L'età non è una barriera e il nostro patrimonio culturale è alla portata di tutti, anche dei più piccoli. In questo contesto si inserisce il progetto "L'Italia in cuffia": una serie di audioguide pensate appositamente per i bambini, tradotte in più lingue e dedicate ai monumenti e ai luoghi simbolo della storia e della cultura italiana. Si tratta di un'iniziativa congiunta di Podcast Original Rai e Rai Radio Kids, realizzata con il patrocinio del ministero del Turismo. Dalle cuffie ai monumenti: Roma protagonista della prima stagione. Nel podcast, presentato ieri al Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano, la voce narrante è quella di Armando Traverso: il noto conduttore Rai per l'infanzia guida i bambini alla scoperta del nostro territorio attraverso un linguaggio semplice ed entusiasmante, mirato a catalizzare la loro attenzione.

