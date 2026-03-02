Guerra in Iran | ragazzi toscani dell’Opera La Pira bloccati a Beirut per incontrare il Vicario Apostolico Domani potranno rientrare

Quattordici giovani toscani dell'Opera La Pira sono rimasti bloccati a Beirut mentre cercavano di incontrare il Vicario Apostolico. La situazione si è verificata in un contesto di crisi legata alla guerra in Iran. Al momento, i ragazzi sono in attesa di poter tornare in Italia, con il rientro previsto per domani.

I ragazzi dovrebbero rientrare domani in Italia con un volo per Roma che al momento è confermato. “Dopo un po’ di pace, e dopo la visita del Papa che è stata una bellissima cosa, perché ha ridato tanta fiducia e tanta speranza alla gente, da ieri siamo ripiombati nel clima della guerra. Stiamo rivivendo questo incubo che per noi, dall’inizio della guerra civile in Libano nel 1975 ad oggi, è un incubo continuo che fa vivere il popolo libanese sotto un’oppressione che rende la vita della popolazione sempre più difficile. – ha detto monsignor Essayan-. Come Vicariato siamo naturalmente impegnati nell’evangelizzazione, ma allo stesso tempo cerchiamo di sostenere la gente a livello sociale e a livello economico, provando continuamente a reperire fondi per gli aiuti”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

