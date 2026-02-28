Guerra all' Iran l' economia europea è in sicurezza L' offerta mondiale di greggio è abbondante

L'ex presidente ha annunciato un'azione militare contro l'Iran, senza consultare il Congresso, e ha pubblicato un video di otto minuti in cui spiega le ragioni dell'intervento. Nel frattempo, l'economia europea risulta stabile, grazie all'ampia disponibilità di greggio sul mercato globale. La situazione internazionale si sviluppa con tensioni e risposte immediate da parte dei paesi coinvolti.

Donald Trump ha dichiarato guerra all’Iran, scansando l’assenso del Congresso, e, in uno straordinario video di otto minuti, ha dichiarato che lo scopo dell’attacco (condotto con Israele) va molto al di là della questione del programma nucleare iraniano: si mira a un vero cambiamento di regime, alla fine della sanguinosa teocrazia che da decenni è al potere in Iran. Trump non poteva dire che lo scopo era quello di eliminare una volta per tutte il loro programma nucleare: sarebbe stata una sconfessione delle roboanti dichiarazioni del giugno scorso, quando disse che le bombe ad alta penetrazione dei B1 americani avevano già “obliterato” il programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Attacco all’Iran: lo shock petrolifero e l’impatto sull’economia europeaLa crisi in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz avranno ricadute pesanti soprattutto per l’Europa.

