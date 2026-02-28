Israele, in collaborazione con gli Stati Uniti, ha condotto un attacco preventivo contro l'Iran, segnando un momento di forte escalation nella regione mediorientale. La mossa ha coinvolto diverse operazioni militari, mentre si intensificano le tensioni tra le parti coinvolte. La situazione rimane complessa, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare l’assetto politico e militare della zona.

In una svolta drammatica delle tensioni mediorientali, Israele - in un'operazione congiunta con gli Usa - ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran, con una serie di esplosioni segnalate nella capitale Teheran nella mattinata di sabato 28 febbraio. Il ministro della Difesa israeliano ha confermato l’azione militare definendola un’operazione volta a «rimuovere minacce imminenti», e ha annunciato un stato di emergenza su tutto il territorio israeliano. L’azione di Tel Aviv giunge in un contesto di crescenti tensioni dopo mesi di pressioni diplomatiche e militari, con gli Stati Uniti che avevano schierato nel Golfo una vasta flotta e forze aeree nel tentativo di contenere Teheran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Attacco all'Iran, come reagirà Teheran? Dalla guerra civile al cambio di governo: cosa accade ora

Leggi anche: Attacco Usa all'Iran? Dalla guerra civile al cambio di governo, tutti gli scenari

Leggi anche: Iran, dalla guerra civile al cambio di governo: tutti gli scenari in caso di attacco mirato degli Stati Uniti

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Approfondimenti e contenuti su Iran.

Temi più discussi: Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; Attacco all'Iran oppure no? Le tre opzioni di Washington; USA-Iran, accordo o attacco? Le possibili conseguenze secondo i gestori; L’attacco all’Iran secondo Israele. Le condizioni e gli obiettivi.

Israele: attacco preventivo all'Iran. Colonne di fumo a TeheranLo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza immediato in tutto il Paese ... rainews.it

Israele bombarda l’Iran, iniziato l’attacco: sentite esplosioni a Teheran. Le notizie in direttaLo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza immediato in tutto il Paese ... lastampa.it

+++ FLASH +++ Israele, attacco preventivo all'Iran +++ FLASH +++ #ANSA x.com

Il 28 febbraio 1997 un terremoto devastò Ardabil in Iran - facebook.com facebook