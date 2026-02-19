USA-Iran Trump potrebbe attaccare Teheran già questo weekend | 2 portaerei navi da guerra e caccia F-35 pronti al via

Gli Stati Uniti temono un attacco di Iran, perché Teheran ha annunciato esercitazioni militari vicino a zone strategiche. La presenza di due portaerei, navi da guerra e caccia F-35 nelle acque del Golfo ha aumentato la preoccupazione di un possibile intervento rapido. Fonti militari riferiscono che le forze americane sono pronte a rispondere, mentre i leader iraniani hanno minacciato di chiudere lo stretto di Hormuz. La situazione resta tesa, con le tensioni che si intensificano di ora in ora.

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un livello critico che potrebbe sfociare in un conflitto armato su vasta scala entro pochi giorni. Secondo quanto rivelato dal sito americano Axios, citando fonti vicine alla Casa Bianca, esiste una probabilità del 90% che Washington lanci azioni militari concrete nelle prossime settimane. Un consigliere del presidente Trump avrebbe dichiarato che il leader sta perdendo la pazienza e che, nonostante alcuni collaboratori lo mettano in guardia contro una dichiarazione di guerra all'Iran, le possibilità di un' azione imminente sono elevatissime. Il dispiegamento militare americano nella regione ha raggiunto proporzioni senza precedenti: attualmente sono presenti due portaerei, una dozzina di navi da guerra, centinaia di caccia e multipli sistemi di difesa aerea.