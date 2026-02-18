Usa sempre più vicini alla guerra con l’Iran | quando e come potrebbero attaccare
Secondo Axios, l’amministrazione Trump si avvicina a un conflitto con l’Iran a causa del fallimento dei negoziati sul nucleare. La crisi si acuisce mentre le tensioni aumentano nel Golfo Persico, con navi militari statunitensi che si spostano nella regione. Fonti militari segnalano che entrambi i paesi stanno preparando azioni che potrebbero sfociare in un attacco. La situazione si aggrava giorno dopo giorno, lasciando molti a chiedersi quando e come potrebbe scoppiare uno scontro diretto.
Secondo quanto riportato da Axios, visto lo stallo dei negoziati Usa-Iran sul nucleare, «l’Amministrazione Trump è più vicina a una grande guerra in Medio Oriente di quanto la maggior parte degli americani creda». Il conflitto con Teheran, spiega la testata, «potrebbe iniziare molto presto». Cosa sappiamo. Il secondo round di colloqui senza risultati. Il secondo round di colloqui tra l’Iran e gli Stati Uniti, mediati dall’Oman a Ginevra, è sostanzialmente finito con un nulla di fatto. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di «intesa con gli Usa sui principi fondamentali», ma si tratta di una frase di circostanza. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Iran, i media: "Gli Usa potrebbero attaccare entro 24 ore". Teheran: risponderemo in modo decisoRecenti dichiarazioni dei media segnalano un possibile attacco statunitense all’Iran entro 24 ore, mentre Teheran promette una risposta decisa.
“L’Iran non è rimasta ferma alla guerra di giugno, nuovi sistemi difensivi e droni potrebbero sorprendere le forze Usa”L’Iran ha annunciato di aver sviluppato nuovi sistemi di difesa e droni, che potrebbero mettere in difficoltà le forze statunitensi nella regione.
Jeffrey Sachs: La guerra USA contro l’Iran – “Un attacco è imminente”
