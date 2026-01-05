Accise gasolio più caro della benzina

Con l'entrata in vigore delle nuove norme fiscali, le accise sui carburanti hanno subito variazioni significative. In particolare, il gasolio ha registrato un aumento dei costi, superando la benzina, a causa dell'incremento delle tasse sul diesel e della riduzione su quest'ultima. Questa modifica influisce sui prezzi alla pompa e sulle spese di trasporto, rendendo il gasolio più costoso rispetto alla benzina.

