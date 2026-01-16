Metro Cipro stop al guano dei piccioni | arrivano le reti in quota
A partire da oggi, nella stazione Metro Cipro vengono installate reti in quota per prevenire l’accumulo di guano dei piccioni. Questa soluzione mira a migliorare le condizioni di pulizia e igiene dell’area, riducendo i disagi causati dai volatili. L’intervento si inserisce in un’ottica di tutela e miglioramento dei servizi, garantendo un ambiente più confortevole per tutti gli utenti della stazione.
Basta guano. Gli utenti della stazione metropolitana Cipro non dovranno più temere di essere bersagliati dagli escrementi dei piccioni e dei volatili che frequentano lo spazio.Le reti anti-piccioneL’amministrazione municipale, recependo una criticità più volte rappresentata dai cittadini, ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it
