Visita guidata in bicicletta ai palazzi storici di Foggia

Foggiatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 dicembre, alle ore 10, si svolgerà una visita guidata in bicicletta ai palazzi storici di Foggia, organizzata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in collaborazione con FIAB – Foggia Cicloamici. Un'occasione per scoprire il patrimonio architettonico della città in modo sostenibile e coinvolgente.

Sabato 13 dicembre, a partire dalle 10 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia organizza una visita guidata ai palazzi storici di Foggia, in collaborazione con FIAB – Foggia Cicloamici.L’evento si inserisce nell’ambito delle attività. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

TOUR Foggia: sabato un tour guidato in bicicletta tra i palazzi storici del centro antico - Un viaggio tra storia, arte e architettura nel cuore del centro antico, una visita guidata ai principali palazzi storici della città ... Scrive statoquotidiano.it

Speciale visita guidata “Tracce di Resistenza a Palazzo del Bo” - Egidio Meneghetti, Primo Visentin, le sorelle Teresa e Lidia Martini, sono solo alcune delle figure protagoniste di una speciale visita guidata dal titolo “Tracce di Resistenza a Palazzo del Bo”, ecce ... Secondo padovaoggi.it

IL CASENTINO IN GRAVEL, MTB e STRADA

Video IL CASENTINO IN GRAVEL, MTB e STRADA