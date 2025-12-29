Discariche abusive sul litorale Guardie giurate Wwf | Troppi rifiuti abbandonati illegalmente

Le guardie ambientali del Wwf Caserta hanno rilevato numerose discariche abusive lungo il litorale domizio, in particolare a Mondragone. La presenza di rifiuti abbandonati illegalmente rappresenta un problema crescente per l’ambiente e il decoro del territorio. È importante sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti e rafforzare i controlli per prevenire ulteriori discariche abusive lungo questa area.

Operazione della Guardia costiera di Cagliari a Cala Fighera - Le successive attività di indagine hanno consentito di individuare e identificare due persone, titolari di una società, ritenuti responsabili delle violazioni accertate. lanuovasardegna.it

Cagliari, scoperti 700mq di discarica abusiva in area demaniale marittima - I presunti responsabili sarebbero 2 proprietari di un'azienda locale che, oltre alle conseguenze penali dovranno bonificare la zona ... cagliaripad.it

Il #Partinicese è in emergenza ambientale, ancora #discariche abusive scoperte dai carabinieri: trovato di tutto LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO - facebook.com facebook

