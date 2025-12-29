Discariche abusive sul litorale Guardie giurate Wwf | Troppi rifiuti abbandonati illegalmente

29 dic 2025

Le guardie ambientali del Wwf Caserta hanno rilevato numerose discariche abusive lungo il litorale domizio, in particolare a Mondragone. La presenza di rifiuti abbandonati illegalmente rappresenta un problema crescente per l’ambiente e il decoro del territorio. È importante sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti e rafforzare i controlli per prevenire ulteriori discariche abusive lungo questa area.

Altre discariche abusive disseminate lungo il litorale domizio. E' la scoperta fatta dalle guardie ambientali del Wwf Caserta a Mondragone.Cumuli di rifiuti tra elettrodomestici, scarti industriali, di edilizia, mobili e vernici sono stati rinvenuti in via Pietro Mascagni e in via Eccidio delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

