Discariche abusive sul litorale Guardie giurate Wwf | Troppi rifiuti abbandonati illegalmente
Le guardie ambientali del Wwf Caserta hanno rilevato numerose discariche abusive lungo il litorale domizio, in particolare a Mondragone. La presenza di rifiuti abbandonati illegalmente rappresenta un problema crescente per l’ambiente e il decoro del territorio. È importante sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti e rafforzare i controlli per prevenire ulteriori discariche abusive lungo questa area.
Altre discariche abusive disseminate lungo il litorale domizio. E' la scoperta fatta dalle guardie ambientali del Wwf Caserta a Mondragone.Cumuli di rifiuti tra elettrodomestici, scarti industriali, di edilizia, mobili e vernici sono stati rinvenuti in via Pietro Mascagni e in via Eccidio delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Discariche abusive sul litorale, Guardie giurate Wwf: "Troppi rifiuti abbandonati illegalmente" - E' la scoperta fatta dalle guardie ambientali del Wwf Caserta a Mondragone.
