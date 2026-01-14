Pa Consulcesi | su ferie non godute accelerata sui rimborsi lampo
Il procedimento per il riconoscimento delle ferie non godute nel pubblico impiego si aggiorna, offrendo tempi più rapidi e accordi anticipati. Grazie a procedure accelerate, i lavoratori potranno ricevere i rimborsi più tempestivamente, garantendo una gestione più efficace delle spettanze legate alle ferie non usufruite. Un passo importante verso una maggiore trasparenza e efficienza nei processi di riconoscimento dei diritti dei dipendenti pubblici.
(Adnkronos) – I procedimenti per il riconoscimento delle ferie non godute nel pubblico impiego entrano in una nuova fase: tempi più rapidi, accordi anticipati e liquidazioni immediate. È quanto emerge dalle ultime definizioni registrate a fine 2025, che confermano un’accelerazione significativa dei procedimenti, in particolare nel comparto sanitario e tra i dipendenti della Pubblica amministrazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
