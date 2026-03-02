Guardia giurata passa la notte con due ventenni loro gli rubano la pistola | due arresti e due denunce

Una guardia giurata ha passato la notte con due ragazze ventenni. Al mattino, l’uomo ha scoperto che gli avevano rubato la pistola che aveva con sé. La polizia ha arrestato due persone e ne ha denunciate altre due. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto e sulle circostanze del furto. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui motivi o le responsabilità.

🔗 Leggi su Fanpage.it Centro storico sotto controllo: furti e spaccio, due arresti e due denunceROMA – Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri nel centro storico della Capitale in vista delle festività di fine anno.