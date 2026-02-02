Guardia giurata spara alla moglie con un fucile a Paduli vicino Benevento | lei è gravissima hanno due figli

Una donna di Paduli è in gravi condizioni dopo che il marito, una guardia giurata, le ha sparato con un fucile. L’incidente è avvenuto questa mattina vicino a Benevento. La donna ora si trova in ospedale in codice rosso, mentre i figli sono ancora sotto shock. La polizia ha già avviato le indagini e l’uomo è stato fermato.

Dramma a Paduli, in provincia di Benevento. Una guardia di giurata di 38 anni avrebbe sparato con un fucile alla moglie 46enne da cui pare si stesse separando. La donna sarebbe ricoverata prima all’ospedale San Pio, poi al Rummo di Benevento, sempre in gravissime condizioni. L’uomo, che lavorerebbe come vigilante in provincia di Caserta, sarebbe stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio. La coppia avrebbe due figli. L’aggressione sarebbe avvenuta in una casa di contrada Femina Arsa, al confine con Sant’Arcangelo Trimonte, per motivi da accertare: secondo ANSA, pare che ultimamente tra i due ci fossero forti contrasti. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Guardia giurata spara alla moglie con un fucile a Paduli vicino Benevento: lei è gravissima, hanno due figli Approfondimenti su Paduli Giurata Spara alla moglie con un fucile, arrestata una guardia giurata: «Lei è gravissima» Una guardia giurata ha sparato alla moglie nella loro casa a Paduli, in contrada Femina Arsa. Spara alla moglie con un fucile: grave donna di 30 anni in provincia di Benevento Una donna di 30 anni è stata ferita gravemente in casa a Paduli, in provincia di Benevento. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Paduli Giurata Argomenti discussi: Strappa la pistola a una guardia giurata, poi spara alla polizia (che risponde): rapinatore gravissimo; Ruba la pistola a un vigilante, poi sparatoria con la polizia. È gravissimo, problemi psicologici; Rogoredo, rapinatore ruba la pistola a una guardia giurata e spara alla polizia. Che risponde. L’uomo è gravissimo; Milano, ruba pistola a vigilante e poi spara a polizia. Colpito dagli agenti: è gravissimo. Guardia giurata spara alla moglie: donna ricoverata in gravi condizioniHa ferito gravemente a colpi di pistola la moglie nella sua abitazione di Paduli, contrada Femina Arsa, a pochi chilometri da Benevento. La donna è stata ricoverata in ... leggo.it Guardia giurata colpisce la moglie a fucilate in casa, la donna grave in ospedaleHa ferito gravemente a colpi di fucile la moglie nella sua abitazione di Paduli, contrada Femina Arsa, a pochi chilometri da ... msn.com Ha prima rubato una pistola a una guardia giurata, poi sparato contro la polizia e rimasto a sua volta ferito al volto e a un braccio da alcuni colpi degli agenti che hanno risposto al fuoco. Si chiama Liu Wenham, l'uomo di 31 anni di origine cinese ricoverato in fi - facebook.com facebook Quanto accaduto ieri a Rogoredo è gravissimo. Un rapinatore sottrae l’arma a una guardia giurata e spara contro una volante della Polizia. Altro che episodio isolato: a Milano la sicurezza è fuori controllo e la Giunta minimizza. La sicurezza è un diritto, non pr x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.