Comunità cardioprotetta | a lezione di utilizzo del defibrillatore

Il 31 gennaio 2026, a Grottolella, si è svolto il primo corso per imparare a usare il defibrillatore semiautomatico. Una ventina di persone si sono messe in fila per apprendere le manovre di emergenza, in un incontro organizzato dal Comune. L’obiettivo è aumentare il numero di cittadini capaci di intervenire in caso di arresto cardiaco. I partecipanti sono usciti dal corso con le nozioni base per salvare una vita, in attesa dei soccorsi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolto il 31 gennaio 2026, presso il Comune di Grottolella, il primo corso per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. All’iniziativa di formazione BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) hanno partecipato 19 persone. L’amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento ai partecipanti, sottolineando che la realizzazione dell’iniziativa è stata possibile grazie alla loro adesione. Un riconoscimento è stato espresso anche alla dottoressa Barbara Venezia e al dottore Gaetano Bernardi, che hanno scelto la comunità di Grottolella per l’organizzazione dell’evento formativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comunità cardioprotetta: a lezione di utilizzo del defibrillatore Approfondimenti su Grottolella Comunità Maintech dona un defibrillatore: "Comunità più cardioprotetta" "Ancona città cardioprotetta", sabato l'inaugurazione del nuovo defibrillatore a Sappanico Ancona si arricchisce di un nuovo strumento di sicurezza: sabato 20 dicembre alle 15 sarà inaugurato il ventiduesimo defibrillatore all’interno del progetto “Cuore: Ancona Città Cardioprotetta”. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) - Un soccorritore, sole compressioni. Linee Guida 2025 Ultime notizie su Grottolella Comunità Argomenti discussi: Corso salvavita a Treia per una città sempre piu’ cardio-protetta. Maintech dona un defibrillatore: Comunità più cardioprotettaEMPOLI Un gesto concreto a favore della comunità e della sicurezza di tutti: Maintech, azienda con sede a Vinci specializzata in... EMPOLIUn gesto concreto a favore della comunità e della sicurezza di ... lanazione.it Si è svolta a Vittoria la proiezione del Docufilm “Il CUORE DELLE DONNE” alla presenza di un numeroso e attento pubblico. Ringraziamo il Soroptimist e la Comunità Cardioprotetta Vittoria 2025 APS per aver organizzato e promosso l’evento al quale abbiam - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.