Il 21 dicembre, il Comune di Castelfranco Piandiscò inaugura la rassegna teatrale dedicata ai giovani,

© Lanazione.it - A Castelfranco Piandiscò al via la rassegna teatrale per ragazzi

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Il Comune di Castelfranco Piandiscò, il 21 dicembre, apre la rassegna teatrale per i ragazzi “Teatro in Famiglia”. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 17.00, al Teatro Wanda Capodaglio a Castelfranco, preceduti dalla merenda dalle ore 16.00 a cura delle Pro Loco di Castelfranco, Piandiscò e Faella che si alterneranno. Il primo appuntamento sarà domenica 21 dicembre con “Giulivo Natale’s Show”, seguito da domenica 11 gennaio con “Cappuccetto Rosso”, domenica 15 febbraio con “Ravanellina una storia di verdura e libertà” ed infine domenica 3 marzo con “Geppetto” da “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi. Lanazione.it

Al via la rassegna “Teatro in famiglia” al Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò - Arezzo, 30 dicembre 2024 – Al via da domenica 19 gennaio la rassegna TEATRO IN FAMIGLIA al Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò. lanazione.it

Una serata dedicata all’arte, alla solidarietà e al coraggio Giovedì 18 dicembre 2025, alle 21:00, il Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco di Sopra ospiterà “Note di Solidarietà”, un evento speciale promosso dal Comune di Castelfranco Piandiscò. - facebook.com facebook

Lavori sull'acquedotto di Castelfranco Piandiscò il 10 dicembre ow.ly/OQSQ50XCKlb #acqua #acquedotto #LavoriPubblici x.com