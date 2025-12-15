A Castelfranco Piandiscò al via la rassegna teatrale per ragazzi

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 dicembre, il Comune di Castelfranco Piandiscò inaugura la rassegna teatrale dedicata ai giovani,

a castelfranco piandisc242 al via la rassegna teatrale per ragazzi

© Lanazione.it - A Castelfranco Piandiscò al via la rassegna teatrale per ragazzi

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Il Comune di Castelfranco Piandiscò, il 21 dicembre, apre la rassegna teatrale per i ragazzi “Teatro in Famiglia”. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 17.00, al Teatro Wanda Capodaglio a Castelfranco, preceduti dalla merenda dalle ore 16.00 a cura delle Pro Loco di Castelfranco, Piandiscò e Faella che si alterneranno. Il primo appuntamento sarà domenica 21 dicembre con “Giulivo Natale’s Show”, seguito da domenica 11 gennaio con “Cappuccetto Rosso”, domenica 15 febbraio con “Ravanellina una storia di verdura e libertà” ed infine domenica 3 marzo con “Geppetto” da “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi. Lanazione.it

Al via la rassegna “Teatro in famiglia” al Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò - Arezzo, 30 dicembre 2024 – Al via da domenica 19 gennaio la rassegna TEATRO IN FAMIGLIA al Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò. lanazione.it