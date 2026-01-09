Scene d’Amalfi all’Antico Arsenale | al via la rassegna teatrale

“Scene d’Amalfi” all’Antico Arsenale è una rassegna teatrale che porta in scena i grandi classici della tradizione napoletana. La manifestazione, in programma fino al 1° marzo 2026, coinvolge le realtà teatrali locali e offre un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale della regione. La rassegna si svolge presso l’Antico Arsenale della Repubblica Marinara, proponendo un calendario ricco di spettacoli di qualità.

All’Antico Arsenale della Repubblica Marinara debutta “Scene d’ Amalfi ”, una rassegna teatrale che porta in scena i grandi classici della tradizione napoletana e coinvolge le realtà teatrali del territorio in un unico cartellone, in programma fino al 1° marzo 2026. Una  delle prime date riguarda lo spettacolo “Non è vero. ma ci credo!”, in scena dal 22 al 25 gennaio 2026 con inizio alle 18:30. Una commedia popolare che alterna ironia, superstizione ed equivoci, nel solco del teatro partenopeo più riconoscibile. Gli appuntamenti proseguiranno nei weekend successivi con altri titoli della tradizione. 🔗 Leggi su Zon.it

