È venuta a mancare Matilde Reginato, madre di Roberto Baggio. L’ex calciatore ha condiviso pubblicamente il dolore, ricordando l’importanza dell’amore materno nella sua vita. La notizia ha suscitato grande commozione tra i fan e gli amici del campione, che si uniscono al cordoglio per questa perdita.

Si è spenta Matilde Reginato, mamma di Roberto Baggio. A dare l'annuncio, attraverso i propri canali social, è stato lo stesso ex campione di calcio, con un messaggio molto toccante: "Cara Mamma, il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l’Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita!". Nato e cresciuto a Caldogno (Vicenza), Baggio è sempre stato molto legato alla famiglia. Nell'agosto 2020, aveva perso il padre, Florindo. Oltre a Roberto la coppia aveva avuto altri sette figli: Gianna, Walter, Carla, Giorgio, Anna Maria, Nadia e Eddy. Nei suoi racconti e in numerose interviste Baggio ha sempre voluto raccontare il suo profondo legame con la mamma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grave lutto per Roberto Baggio, morta mamma Matilde

È morta Matilde Ruttini, il lutto di Roberto Baggio: l’annuncio sui socialMatilde Ruttini, madre di Roberto Baggio, è venuta a mancare.

Leggi anche: Matilde Lurci morta a 16 anni in un incidente. Stava andando a comprare l'albero di Natale con la mamma

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Levaldigi e Savigliano in lutto per Roberto Fusta; Savigliano e Manta in lutto per Roberto Fusta, ingegnere della Multitel Pagliero stroncato da un malore sul lavoro; Addio a Roberto Fazioli, docente universitario ed ex presidente Soelia; Manta, malore in fabbrica Cordoglio per Roberto Fusta.

Grave lutto per Roberto Baggio, morta mamma MatildeSposata con Florindo (scomparso nel 2020), insieme avevano avuto otto figli. Sui social grande affetto per il campione ... msn.com

Grave lutto per Roberto Baggio: è morta sua madre MatildeE' scomparsa nella notte Matilde Reginato, mamma di Roberto Baggio. A dare l'annuncio questa mattina, attraverso i social, è stato proprio il Pallone d'Oro 1993, che ha pubblicato anche una foto scatt ... msn.com

Fiorello interrompe la diretta per Stefano De Martino: le sue parole dopo il grave lutto - facebook.com facebook