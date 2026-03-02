Grande spavento sulle piste da sci | bimba cade dalla seggiovia

Domenica mattina sui Piani di Bobbio si è verificato un incidente sulle piste da sci, quando una bambina è caduta dalla seggiovia. L'episodio ha causato scompiglio tra gli altri sciatori presenti, mentre i soccorritori sono intervenuti per assistere la giovane. La bambina è stata portata via dai soccorritori per le cure del caso.

Grande paura domenica mattina agli impianti sciistici dei Piani di Bobbio, dove una bambina è caduta dalla seggiovia.La piccola, intorno ai 7-8 anni, sarebbe scivolata da sotto la barra di sicurezza e precipitata da un'altezza intorno ai tre metri appena la seggiovia si è messa in moto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Paura a Campo Felice: bimba cade dalla seggiovia, volo a RomaL'Aquila - Incidente sulle piste abruzzesi: la piccola, sempre cosciente, trasferita in elisoccorso al Gemelli per accertamenti dopo un trauma... Cade sulle piste da sci all’Abetone, ragazzino trasportato al Meyer in codice rossoAbetone (Pistoia), 15 febbraio 2026 – Incidente sugli impianti del comprensorio di Abetone-Cutigiano (Pistoia) per un tredicenne che oggi, 15... Altri aggiornamenti su Grande spavento. Discussioni sull' argomento Grande spavento sulle piste da sci: bimba cade dalla seggiovia; Piani di Bobbio: bimba di 7 anni cade dalla seggiovia; A Garmisch torna dominante Odermatt. Podio tutto svizzero: Franzoni quarto, Schieder e Paris in top ten; È caduta dalla seggiovia Italia orrore per una bimba di 7 anni | impatto terribile. Roberto Mancini racconta sui social il grande spavento a Doha durante le esplosioni dei missili iraniani. facebook