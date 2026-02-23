Paura a Campo Felice | bimba cade dalla seggiovia volo a Roma

Una bambina è caduta dalla seggiovia a Campo Felice a causa di un malfunzionamento dell’attrezzatura. La piccola, che si trovava in compagnia dei genitori, ha subito un trauma toracico lieve e contusioni multiple. È stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà sottoposta a controlli approfonditi. La dinamica dell’incidente sta ancora venendo chiarita dagli investigatori.

L'Aquila - Incidente sulle piste abruzzesi: la piccola, sempre cosciente, trasferita in elisoccorso al Gemelli per accertamenti dopo un trauma toracico lieve e contusioni multiple. Momenti di forte apprensione sulle piste di Campo Felice, nel comprensorio sciistico abruzzese, dove una bambina di 7 anni è caduta da una seggiovia, terminando la corsa sulla neve sottostante. L'episodio si è verificato durante una giornata di afflusso turistico, in un'area particolarmente frequentata dagli sciatori più giovani. Secondo le prime informazioni raccolte, la piccola sarebbe rimasta sempre cosciente dopo la caduta.