Grana Padano ritirato dal mercato allerta seria Scatta l’allarme | Non solo quel prodotto

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di due lotti di Grana Padano DOP venduto in porzioni confezionate, a causa di un sospetto rischio fisico legato alla presenza di corpi estranei. L’allerta riguarda anche altri prodotti, mentre le autorità sanitarie seguono le procedure di sicurezza e controllo per evitare che il prodotto venga ancora commercializzato. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito il numero di confezioni coinvolte.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo che riguarda due lotti di Grana Padano DOP venduto in porzioni già tagliate e confezionate, a causa di un possibile rischio fisico legato alla sospetta presenza di corpi estranei. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale a tutela dei consumatori. Corpi estranei: motivo del richiamo e indicazioni ai consumatori. L’avviso, datato 27 febbraio, precisa che il richiamo è stato disposto in via cautelativa per la possibile presenza di corpi estranei all’interno del prodotto. Le confezioni interessate sono state rimosse dai banchi refrigerati di negozi e supermercati. Chi avesse acquistato i prodotti appartenenti ai lotti indicati è invitato a non consumarli e a riportarli presso il punto vendita, per la sostituzione o il rimborso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Non datelo ai vostri figli: il noto prodotto ritirato dal mercato.

Grana Padano in pezzi richiamo dal commercio per presenza di corpi estranei: i lotti interessati
Oggetto del richiamo da supermercati e negozi sono i Bastoncini di Grana Padano DOP venduti a marchio Maestri Formaggiai in vaschette preconfezionate.

Grana Padano Dop Conad in vaschetta ritirato dai supermercati: «Possibile presenza di micro-frammenti di plastica»
Conad ha deciso di ritirare dai propri supermercati un lotto di vaschette di Grana Padano DOP per la presenza di pezzi di plastica all'interno della confezione, scusandosi con i consumatori «A seguito ...