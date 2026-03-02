Gran Bretagna trovate tracce di cocaina pesticidi e altre droghe nei gamberi d’acqua dolce | lo studio shock sull’inquinamento invisibile

Ricercatori del King’s College di Londra e dell’Università del Suffolk hanno condotto uno studio sulla presenza di microinquinanti nei gamberi d’acqua dolce in Gran Bretagna. Durante le analisi sono state trovate tracce di cocaina, pesticidi e altre sostanze stupefacenti. La scoperta ha suscitato preoccupazione, poiché i risultati evidenziano la presenza di inquinanti invisibili nell’ambiente acquatico.

Quando i ricercatori del King's College di Londra e dell'Università del Suffolk hanno avviato uno studio per analizzare la presenza di microinquinanti nella fauna acquatica britannica, non si aspettavano certo di fare una scoperta così allarmante. L'indagine, pubblicata sulla rivista scientifica Environmental International, ha rivelato che ogni singolo campione di gambero d'acqua dolce testato conteneva tracce di cocaina. Lo studio ha coinvolto la raccolta di campioni da cinque bacini idrografici e 15 diversi siti nella contea del Suffolk, includendo fiumi come l'Alde, il Box, il Deben, il Gipping e il Waveney. I ricercatori hanno analizzato i gamberi della specie Gammarus pulex, comunemente presenti nelle acque dolci britanniche, alla ricerca di sostanze chimiche inquinanti.