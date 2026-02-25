La scimmia ubriaca esiste? I primati assumono alcol trovate tracce di etanolo nell’urina | lo studio

La “scimmia ubriaca” esiste? A sorpresa, la risposta è sì. Uno studio condotto da Aleksey Maro, dottore dell’University of California Berkeley, in Uganda, ha permesso di confermare l’ipotesi formulata riguardante l’assunzione di alcol da parte dei primati. Dunque, anche lo scimpanzé sorseggia un gin tonic? Non è proprio così. Come riporta Adnkronos, lo studio è stato realizzato grazie all’ analisi delle urine di 20 scimmie e 17 di queste hanno confermato la presenza di sottoprodotti alcolici provenienti dalla frutta fermentata che fa parte della dieta degli scimpanzé. I risultati ottenuti da Maro – e confermati da Robert Dudley, professore di Biologia integrata all’Uc Berkeley – saranno pubblicati a inizio marzo sulla rivista “Biology Letters”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

