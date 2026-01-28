scoperta a fucecchio vicino firenze una grande raffineria di cocaina e altre droghe quattro arresti

I Carabinieri di Firenze hanno scoperto una grande raffineria di cocaina a Fucecchio. Durante l’operazione, hanno arrestato quattro persone e sequestrato 34 chili di droga. La scoperta smantella un centro di produzione illegale molto attivo nella zona.

Quattro arresti e 34 kilogrammi di cocaina sequestrati; questo il risultato di un'operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Empoli a Fucecchio, dove è stata individuata e smantellata una vera e propria fabbrica di droga. L'intervento, avvenuto il 19 dicembre, ha portato alla scoperta di un laboratorio clandestino destinato alla produzione e raffinazione di sostanze stupefacenti, con un valore stimato sul mercato di oltre 700 mila euro. L'operazione a Fucecchio Gli arrestati e le accuse Il valore della droga sequestrata Il contesto territoriale e il contrasto allo spaccio L'operazione a Fucecchio L'operazione è stata il risultato di un'attività di osservazione e controllo svolta dal Nucleo Operativo della Compagnia di Empoli.

Le forze dell’ordine hanno smantellato una vera e propria raffineria di cocaina a Fucecchio.

