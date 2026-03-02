GPS 2026 titolo estero | traduzione e documento per il punteggio aggiuntivo richiesta anche a chi è già inserito dal 2024

L'OM n. 27 del 16 febbraio 2026 disciplina le modalità di aggiornamento per il GPS 2026. Chi è già inserito nel sistema dal 2024 può richiedere il titolo estero e il documento per il punteggio aggiuntivo. La domanda di aggiornamento deve essere presentata entro il 16 marzo alle ore 23. La procedura riguarda tutti i candidati interessati.

GPS 2026: l'aggiornamento è disciplinato dall'OM n. 27 del 16 febbraio 2026. E' possibile presentare domanda entro il 16 marzo ore 23.59 tramite Istanze online. Requisiti di accesso con titolo estero. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026, anche agli ITP spetta il punteggio aggiuntivo dell’abilitazione: 12 o 24 punti. Come si compila domandaUna delle novità della piattaforma per la compilazione della domanda GPS 202628 riguarda le classi di concorso ITP prima fascia e, di conseguenza,...

GPS 2026: titolo estero in attesa di riconoscimento. Serve la TRADUZIONE e attestazione della selettività del corso. Chiarimenti MinisteroDomanda di partecipazione alle Graduatorie provinciali e di istituto (GPS) per il biennio 202628 con titolo estero.

Approfondimenti e contenuti su titolo estero.

Temi più discussi: GPS 2026: titolo estero in attesa di riconoscimento. Serve la TRADUZIONE e attestazione della selettività del corso. Chiarimenti Ministero; Aggiornamento GPS 2026-2028: le FAQ del Ministero; GPS 2026-28: data domande, ordinanza, scheda e titoli di accesso; GPS 2026: quali documenti devo inserire nella sezione Allegati? [FAQ e Chiarimenti].

GPS 2026: inserimento con titolo estero in attesa di riconoscimento. Come si compila la domanda: serve la TRADUZIONE. NovitàDomanda di partecipazione alle Graduatorie provinciali e di istituto (GPS) per il biennio 2026/28 con titolo estero. Le indicazioni. E' possibile presentare domanda nel periodo 23 febbraio ore 12 - 16 ... orizzontescuola.it

GPS 2026: sostituzione del titolo estero con quello italiano non è operazione automatica. Va richiesta con TAB prima fasciaGraduatorie GPS 2026: numerosi aspiranti dovranno modificare il titolo di accesso alla prima fascia per inserire nuovo titolo di abilitazione o specializzazione sostegno. Uno dei casi più comuni il pa ... orizzontescuola.it

Sostituzione del titolo estero sul sostegno con l'abilitazione italiana nell'aggiornamento GPS 2026 per consolidare la posizione in prima fascia. #Sostegno #Supplenze facebook

Graduatorie GPS 2026: numerosi aspiranti dovranno modificare il titolo di accesso alla prima fascia per inserire nuovo titolo di abilitazione o specializzazione sostegno. Uno dei casi più comuni il passaggio dal titolo estero a quello conseguito in Italia. x.com