GPS 2026 | titolo estero in attesa di riconoscimento Serve la TRADUZIONE e attestazione della selettività del corso Chiarimenti Ministero

Aruni Biolcati riceve l’attestazione ufficiale del riconoscimento per il suo impegno sportivo.Michela Aruni Biolcati, nuotatrice paraolimpica e formatrice per la disabilità, ha ricevuto un riconoscimento istituzionale da parte...

GPS 2026: inserimento con titolo estero in attesa di riconoscimento. Come si compila la domanda: serve la TRADUZIONE. NovitàDomanda di partecipazione alle Graduatorie provinciali e di istituto (GPS) per il biennio 2026/28 con titolo estero. Le indicazioni. E' possibile presentare domanda nel periodo 23 febbraio ore 12 - 16 ... orizzontescuola.it

GPS e dichiarazione dei titoli esteri, se non ancora riconosciuti dovranno avere traduzione in italianoOggi, lunedì 23 febbraio 2026, è il giorno X, il giorno che sarà possibile fare istanza telematica per l’aggiornamento/trasferimento/nuovo inserimento per le GPS 2026-2028. Tra le novità di non poco c ... tecnicadellascuola.it

Il Ministero ha pubblicato le FAQ per l’aggiornamento GPS 2026/28. I chiarimenti guidano gli aspiranti su aspetti tecnici della piattaforma e requisiti normativi relativi ad accesso e abilitazione. x.com

