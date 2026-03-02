GPS 2026 | per la riserva legge 68 99 serve lo stato di disoccupazione oppure aver presentato in precedenza la documentazione FAQ MIM n 85

Il Ministero ha pubblicato la FAQ n. 85 riguardante le GPS 2026, specificando i requisiti per la riserva prevista dalla legge 6899. Secondo il documento, per accedere alla riserva è necessario essere in stato di disoccupazione o aver già presentato la documentazione richiesta in precedenza. La nota chiarisce inoltre le modalità di iscrizione nelle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 202628.

Il Ministero chiarisce su riserva di legge 6899 e iscrizione nelle GPS graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 202628. L'articolo GPS 2026: per la riserva legge 6899 serve lo stato di disoccupazione oppure aver presentato in precedenza la documentazione. FAQ MIM n. 85. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026: per la riserva legge 68/99 serve lo stato di disoccupazione. FAQ MIMIl Ministero chiarisce su riserva di legge 6899 e iscrizione nelle GPS graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 202628.

Riserva legge 68/99 nelle GPS: sarà necessario dimettersi per accedere al diritto? Pillole di Question TimeNel question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata...

Tutto quello che riguarda riserva legge.

Temi più discussi: GPS 2026 e Legge 68/1999: riserva di posti e dichiarazione di iscrizione al collocamento mirato [Chiarimenti]; GPS 2026-28: data domande, ordinanza, scheda e titoli di accesso; Graduatorie GPS 2026, come si compila la domanda. Ecco le novità della piattaforma. RISPOSTE AI QUESITI; GPS 2026: Tutte le DIFFERENZE tra l'OM 16 febbraio 2026 e l'OM 88/2024.

Graduatorie GPS 2026: pubblicata l’Ordinanza, ecco i requisiti e come fare domandaIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale che regola l'aggiornamento delle Graduatorie GPS per le supplenze valide per il biennio 2026 - 2028. Ecco il testo dell'OM in pdf da ... ticonsiglio.com

Graduatorie GPS 2026, come si compila la domanda. Ecco le novità della piattaforma. RISPOSTE AI QUESITIAggiornamento Graduatorie provinciali e di istituto al via dal 23 febbraio ore 12. Scadenza 16 marzo ore 23.59. Chiara Cozzetto rappresentante della segreteria nazionale di Anief ci spiega i meccanism ... orizzontescuola.it

Buongiorno ho un dubbio in merito alla riserva relativa alla legge 68/99. Per poterla insere in gps si deve essere disoccupati alla data di presentazione della domanda. Io da un mese ho un contratto di poche ore fino al 9 giugno. Se dichiaro che sto lavorando - facebook.com facebook

Il Ministero chiarisce su riserva di legge 68/99 e iscrizione nelle GPS graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2026/28. x.com