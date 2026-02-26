Graduatorie GPS 2026 | per la riserva legge 68 99 serve lo stato di disoccupazione FAQ MIM

Il Ministero ha fornito chiarimenti riguardo alle modalità di iscrizione nelle GPS per il biennio 202628, con particolare attenzione alla riserva prevista dalla legge 6899. La questione riguarda principalmente lo stato di disoccupazione e le condizioni necessarie per accedere alle graduatorie provinciali e di istituto. La comunicazione si rivolge agli aspiranti che desiderano comprendere i requisiti richiesti per la partecipazione.