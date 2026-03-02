GPS 2026 certificazioni informatiche | chi si ferma a 3 e chi vola a 4 punti Punteggi diversi nella stessa fascia

Per le graduatorie GPS 2026, le certificazioni informatiche vengono valutate con punteggi che variano da 3 a 4 punti, anche all’interno della stessa fascia. La domanda può essere inviata solo in modalità telematica utilizzando l’apposito link InPA o attraverso Istanze online entro il 16 marzo alle ore 23.

Graduatorie GPS 2026: la domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica tramite apposito link InPA oppure da Istanze online entro il 16 marzo ore 23.59. Il nodo delle "certificazioni informatiche" si è rivelato particolarmente problematico ma anche dopo il dietrofont del Ministero ci sono passaggi poco chiari. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026: valgono le certificazioni informatiche informatiche già inserite. Come si arriva a 4 punti. FAQ ufficiali MinisteroGraduatorie GPS 202628: arriva il chiarimento ufficiale del Ministero sulla valutabilità delle certificazioni informatiche.

GPS docenti 2026, certificazioni informatiche. CSPI: non penalizzare chi ha titoli non Accredia non ancora inseritiCertificazioni informatiche nelle GPS 2026/28: il CSPI chiede di non penalizzare chi ha già acquisito nel biennio di vigenza delle GPS 2024 – 26...

