GPS docenti 2026 certificazioni informatiche CSPI | non penalizzare chi ha titoli non Accredia non ancora inseriti

Il CSPI chiede di non penalizzare i docenti con certificazioni informatiche già acquisite nel biennio 2024-2026, anche se non ancora inserite ufficialmente nelle GPS 2026/28. La modifica della tabella di valutazione ha suscitato preoccupazioni riguardo ai titoli che non saranno più considerati nel prossimo aggiornamento.

