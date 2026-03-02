GP del Monteserra | Nicola Vanni fa il vuoto e trionfa

Nel GP del Monteserra, disputato a Calci, Nicola Vanni ha dominato la gara in salita, aggiudicandosi la vittoria con un margine importante. L’evento, giunto alla sua ventennale edizione, è stato organizzato dal Pisa Road Runners Club e si corre in memoria delle vittime di un incidente aereo avvenuto il 3 marzo 1977. La competizione ha richiamato numerosi partecipanti e appassionati di corsa.

Calci (PI), 2 marzo 2026 – È partito in maniera sontuosa il Criterium Podistico Toscano. A Calci, edizione del ventennale per il GP del Monteserra, la prova in salita allestita dal Pisa Road Runners Club e dedicata alle vittime del terribile incidente aereo del 3 marzo 1977. Il classico percorso di 9,266 km con partenza da Calci e arrivo al faro-monumento ai caduti a Prato di Ceragiola ha superato i 430 arrivati, numero cospicuo per una gara che, per le sue caratteristiche tecniche, non lascia tregua. Vittoria per Nicola Vanni (Team 42195) che ha completato il percorso in 40'49" facendo presto il vuoto e prendendosi la rivincita dello scorso anno quando fu quarto.