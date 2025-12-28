Bocce Lambertini trionfa nel GP di Natale
Sfuma in finale il sogno di Matteo Truzzi di aggiudicarsi l’edizione numero 56 del GP di Natale, gara regionale individuale di categoria A-B-C-D che va tradizionalmente in scena a Canolo di Correggio il giorno di Santo Stefano. L’atleta della Sammartinese, che poco prima di Natale era arrivato al posto d’onore nel Città di Fiorano, si fa strada nella parte bassa del tabellone superando Giovanni Tagliavini (Cavriaghese) negli ottavi, per poi replicare nei quarti in un’altra sfida tutta reggiana con Giuliano Canassi (CS Tricolore). In semifinale, poi, è la volta di Renzo Tirabassi (Castelnovese) alzare bandiera bianca, prima dello stop in finale con il giovane Nicolò Lambertini (Canova Budrio), che si aggiudica così la prima piazza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
