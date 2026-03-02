Gorilla glass ceramic 3 resiste a 20 cadute consecutive e il tuo foldable lo adorerà

Durante il MWC 2026 è stato presentato Gorilla Glass Ceramic 3, un nuovo vetro protettivo per display sviluppato da Corning. Questo materiale ha dimostrato di resistere a 20 cadute consecutive, offrendo una protezione efficace per gli smartphone foldable e altri dispositivi mobili. La novità si distingue per la sua resistenza e durabilità, caratteristiche che potrebbero cambiare il modo di proteggere gli schermi.

l'innovazione introdotta da Corning nel campo dei vetri protettivi per display viene presentata con Gorilla Glass Ceramic 3, annunciata durante il MWC 2026. questa tecnologia punta a coniugare visibilità elevata e resistenza prolungata nel tempo, offrendo una protezione più affidabile per i dispositivi mobili. Corning è da tempo un punto di riferimento nel panorama degli smartphone, fornendo vetri protettivi presenti su numerosi dispositivi. In questa occasione, l'azienda ha ufficializzato la nuova soluzione Gorilla Glass Ceramic 3. Tra gli elementi chiave, la trasparenza resta una priorità, ma l'attenzione si concentra su una affidabilità sostenuta lungo l'uso del dispositivo.