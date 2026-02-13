Le specifiche del Pixel 10a sono trapelate, rivelando che il nuovo smartphone utilizza vetro Gorilla Glass, a causa di miglioramenti nella resistenza ai graffi. Questo dettaglio si aggiunge alla comparazione con il Pixel 9a, evidenziando un deciso passo avanti nella qualità dei materiali. La fuga di notizie si basa su leak di fonti vicine a Google, che indicano anche un processore più potente e una fotocamera migliorata.

l’analisi prende in esame le voci di lancio del pixel 10a e le mette a confronto con il modello precedente, pixel 9a. le informazioni disponibili indicano un aggiornamento mirato, orientato a migliorare affidabilità, efficienza energetica e esperienza quotidiana, senza rivoluzioni sostanziali. panoramica delle differenze tra pixel 10a e pixel 9a. secondo le indiscrezioni, il pixel 10a si distingue per un corpo leggermente più compatto e una cover glass aggiornata, insieme a modifiche modeste ma mirate sul fronte hardware e connettività. caratteristiche principali del pixel 10a. il pixel 10a monta un display oled da 6,3 pollici con risoluzione 1080 x 2424 e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, protetto da gorilla glass 7i al posto del precedente gorilla glass 3. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pixel 10a specifiche trapelate: gorilla glass e confronto con pixel 9a

Approfondimenti su pixel specifiche

Il Pixel 9a si distingue come un telefono che lavora in silenzio, senza grandi clamori, ma con buone caratteristiche.

Gli utenti che stanno pensando di comprare uno smartphone Google Pixel devono fare attenzione alle differenze tra Pixel 10 e Pixel 10a.

Ultime notizie su pixel specifiche

Argomenti discussi: Google ha ufficializzato la data di lancio di Pixel 10a con un breve teaser; Google Pixel 10a: render ufficiali, colori, specifiche e data di lancio; Trapelano i render stampa ufficiali di Google Pixel 10a nelle quattro colorazioni; I dettagli del Pixel 10a indicano uno schermo fluido e una batteria robusta per dominare il mercato di fascia media.

Pixel 10a sorprende: le foto trapelate svelano una novità degna di iPhone 17 ProIl nuovo Pixel 10a di Google dovrebbe arrivare presto in quattro colori, con un design rinnovato per il comparto fotografico. tech.everyeye.it

Pixel 10a senza segreti: nuovi colori e cosa c'è nella confezionePixel 10a sempre più vicino: nuove immagini mostrano tutte le colorazioni, inclusa la Berry più accesa, e svelano anche il contenuto della confezione. smartworld.it

Google Pixel 10a: render ufficiali, colori, specifiche e data di lancio https://www.chinasmartbuy.com/blog/google-pixel-10a-render-colori-specifiche/ # #google #smartphone - facebook.com facebook