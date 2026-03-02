Gorilla glass ceramic 3 il vetro protettivo per smartphone più resistente di sempre

È stato presentato il Gorilla Glass Ceramic 3, il nuovo vetro protettivo per smartphone realizzato da Corning. Si tratta di una soluzione progettata per offrire una resistenza superiore rispetto ai modelli precedenti, destinata a proteggere gli schermi dei dispositivi mobili da urti e graffi. La compagnia ha annunciato questa novità come il prodotto più resistente mai prodotto nel suo settore.

si analizza la gorilla glass ceramic 3, presentata da corning come la soluzione più resistente mai prodotta per gli schermi dei dispositivi mobili. il testo sintetizza le provenienti prove di robustezza e descrive l’esordio del nuovo materiale su un modello specifico, evidenziando implicazioni e tempistiche potenziali per la durabilità degli smartphone. la nuova gorilla glass ceramic 3: resistenza avanzata e test di caduta. prove di robustezza. secondo i test di corning, la ceramic 3 rappresenta la soluzione più resistente mai realizzata per la protezione degli schermi. in prove di caduta ripetuta, ha resistito ad almeno 20 cadute da un metro su superfici che simulano l’ asfalto, e ha sopportato cadute da altezze superiori a due metri su materiali simili al cemento. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

