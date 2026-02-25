laura pausini acceca sanremo con i suoi glass hair il prodotto su cui puntare per capelli di vetro come i suoi

Appena annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 i suoi fan ne sono stati entusiasti, Laura Pausini è una delle grandi protagoniste della kermesse canora. La cantante di Faenza a differenza di quello che ci si aspettava da lei, per questa edizione del Festival non calca il palco in veste di cantante, ma di co-conduttrice. Un ruolo che le calza a pennello grazie alla sua spiccata simpatia e ironia che l’ha resa una dei personaggi eclettici più amati. A dimostrazione che Laura Pausini è molto più di una cantante ci ha pensato anche il suo look. Se non avevamo dubbi sulle sue scelte stilistiche – nelle grandi occasioni veste Armani – a farla brillare sul palco dell’Ariston ci hanno pensato anche i suoi capelli. L’ hairstyle semplice e extra liscio che da anni accompagna la cantante, questa volta aveva una marcia in più ed era l’ effetto glass. I capelli morbidi e setosi riflettevano le luci del palcoscenico e la rendevano ancora più luminosa. 🔗 Leggi su Dilei.it

