McKennie Juve sorpresa nel futuro del centrocampista texano | cambiano i piani della dirigenza? Ci sono novità importanti sul rinnovo

Le recenti voci sul futuro di Weston McKennie alla Juventus indicano possibili cambiamenti nei piani della società. Il centrocampista texano, fondamentale per il progetto di Spalletti, si trova al centro di trattative complesse, con alcune indiscrezioni che ipotizzano un suo ritorno negli Stati Uniti. Restano da chiarire gli sviluppi sul rinnovo e sui prossimi passi della Juventus riguardo al giocatore.

McKennie Juve, trattativa complessa: il centrocampista è centrale per Spalletti ma le voci su un ritorno in patria complicano il rinnovo. L'agenda della dirigenza della Continassa non è fitta soltanto di potenziali colpi in entrata, ma si trova a dover gestire con estrema urgenza alcune situazioni interne che rischiano di diventare molto spinose a breve termine. Tra queste, spicca con prepotenza il dossier relativo a Weston McKennie, la cui posizione sta tenendo col fiato sospeso l'intero ambiente bianconero in queste settimane. Secondo quanto riportato dalle colonne del Corriere dello Sport, la Juventus guarda con una certa e giustificata apprensione al futuro del duttile centrocampista classe 1998, il cui status è radicalmente mutato negli ultimi mesi.

