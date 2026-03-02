google photos per android ora permette di creare sticker

Google Photos per Android si aggiorna e ora consente di creare sticker personalizzati direttamente dall’app. Con questa novità, gli utenti possono trasformare le proprie immagini in adesivi senza dover utilizzare applicazioni esterne, semplificando il processo di personalizzazione. L’aggiornamento mira a offrire nuove funzionalità creative e pratiche per chi utilizza regolarmente l’app di Google Photos sui propri dispositivi Android.

questa guida sintetizza l'aggiornamento di google photos per android, che introduce la possibilità di trasformare immagini in adesivi personalizzati direttamente dall'app. dopo l'esperienza su ios, la funzione arriva anche su android, offrendo un modo rapido per generare adesivi di persone, animali o oggetti presenti nelle foto e per salvarli o condividerli facilmente. in un contesto generale, si osservano cambiamenti negli strumenti di intelligenza artificiale all'interno di alcune soluzioni correlate. la novità elimina la necessità di software esterni: l'app google photos per android permette di creare adesivi direttamente dall'immagine scelta.

Google photos su android ora ha lo strumento che ios aveva da un annonuovo aggiornamento per google photos estende la possibilità di creare sticker direttamente dalle immagini anche su android.

Google foto per android introduce la creazione di stickerquesto aggiornamento di google photos amplia le possibilità creative su android, consentendo la generazione di adesivi direttamente dalle immagini.

