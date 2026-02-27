Google Photos per Android ha ricevuto un aggiornamento che introduce lo strumento di creazione di sticker, già disponibile su iOS da circa un anno. Ora gli utenti Android possono trasformare le proprie immagini in sticker senza dover ricorrere a app di terze parti. La funzione permette di selezionare parti delle foto e convertirle in adesivi personalizzati direttamente dall’app.

nuovo aggiornamento per google photos estende la possibilità di creare sticker direttamente dalle immagini anche su android. con la versione 7.64 l'opzione viene mostrata automaticamente su foto idonee, evidenziando un effetto scintillante intorno agli elementi selezionabili. l'analisi seguente sintetizza come funziona, quali sono le limitazioni iniziali e quali sviluppi potrebbero verificarsi nei prossimi aggiornamenti, offrendo una panoramica chiara e pratica. google photos su android: disponibilità e funzionalità. L'adozione su android arriva insieme alla versione 7.64 disponibile sul Play Store. la funzione si attiva automaticamente su foto idonee, permettendo di trasformare porzioni delle immagini in stickers grazie ad un effetto scintillante che delimita i bordi degli oggetti selezionabili.

© Mondoandroid.com - Google photos su android ora ha lo strumento che ios aveva da un anno

