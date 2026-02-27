google foto per android introduce la creazione di sticker

Google Foto per Android ha aggiornato la sua applicazione, introducendo una funzione che permette di creare sticker direttamente dalle immagini. L’aggiornamento amplia le opzioni di personalizzazione per gli utenti, offrendo uno strumento per trasformare le foto in adesivi in modo semplice e immediato. La novità è stata annunciata come parte degli ultimi miglioramenti dell’app, senza specificare altre modifiche o dettagli tecnici.

questo aggiornamento di google photos amplia le possibilità creative su android, consentendo la generazione di adesivi direttamente dalle immagini. dopo l'arrivo su ios, la funzione è ora disponibile anche sui dispositivi android, offrendo una soluzione immediata per trasformare persone, animali o oggetti in adesivi personalizzabili senza l'uso di strumenti aggiuntivi. la procedura è semplice e immediata, pensata per una fruizione fluida nelle conversazioni quotidiane. con questa funzione si può trasformare rapidamente contenuti fotografici in adesivi utilizzabili in diverse app di messaggistica. l'idea è quella di proporre una soluzione diretta e accessible che non richiede strumenti esterni.

