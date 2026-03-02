Nel torneo Cognizant Classic disputato a Palm Beach, Florida, Nico Echavarria ha conquistato il suo terzo titolo sul PGA Tour. Il golfista colombiano, nato nel 1994, ha vinto grazie a un fine settimana senza bogey, approfittando del crollo di Lowry, che ha concluso la competizione in seconda posizione. La gara ha assegnato 500 punti FedEx e un montepremi di 9,6 milioni di dollari.

Terzo titolo sul PGA Tour per Nico Echavarria, colombiano classe ‘94. Il sudamericano, infatti, grazie ad un week end senza bogey, è riuscito a vincere il Cognizant Classic, torneo che si è disputate a Palm Beach, in Florida, e che ha messo in palio 500 punti FedEx e 9,6 milioni di dollari. Non è riuscito a mantenere uno score pulito fino alla fine del 4º round, invece, Shane Lowry che proprio sul più bello ha commesso due doppi bogey (alla 16 e alla 17) concedendo, di fatto, il titolo all’avversario. L’irlandese ha chiuso, così, in T2 a -15 dietro di due colpi insieme a Moore e Smotherman. Quinto Castillo a -13 mentre T6 per Nicolai Højgaard, Mouw e Mitchell. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, crolla Lowry e ne approfitta Echavarria. Suo il Cognizant Classic

Golf: Shane Lowry aggancia Smotherman in testa al Cognizant ClassicSi è chiuso da poco il terzo giro al Cognizant Classic (in the Palm Beaches), di scena sul Champion Course del PGA National.

Golf, Smotherman comanda la leaderboard dopo il primo round del Cognizant ClassicI golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di competizione mettendosi alle spalle il primo round del Cognizant Classic...

Contenuti utili per approfondire Cognizant Classic.

Argomenti discussi: Golf, crolla Lowry e ne approfitta Echavarria. Suo il Cognizant Classic.

Golf, crolla Lowry e ne approfitta Echavarria. Suo il Cognizant ClassicTerzo titolo sul PGA Tour per Nico Echavarria, colombiano classe ‘94. Il sudamericano, infatti, grazie ad un week end senza bogey, è riuscito a vincere il ... oasport.it

Golf, Pga tour: F. Molinari e Manassero al Cognizant classicSeconda gara consecutiva per Francesco Molinari e Matteo Manassero sul PGA Tour, che si sposta dal Messico in Florida per il Cognizant Classic in programma dal 27 febbraio al 2 marzo al PGA National ... sportmediaset.mediaset.it