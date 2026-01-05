Impianti crematori Marta Ruggeri M5s | La Regione Marche adempia ai suoi obblighi
Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle invita la Regione Marche a rispettare gli obblighi riguardanti l’impianto crematorio di Tavernelle. Dopo l’annuncio del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, sulla realizzazione della struttura in un’area diversa, Ruggeri sottolinea l’importanza di un’azione conforme alle normative e alle esigenze della comunità. La questione rimane centrale nel dibattito locale sulla gestione dei servizi funebri e sull’urbanistica della città.
ANCONA – Marta Ruggeri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale, torna sulla vicenda dell’impianto crematorio di Tavernelle, dopo l’annuncio del sindaco di Ancona Daniele Silvetti che la struttura si farà, ma accanto a un altro camposanto cittadino e dunque in un altro quartiere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
