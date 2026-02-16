Santa Monica Studio | Cory Barlog guida sviluppo nuova esclusiva PS5 per il 2027 non God of War

Santa Monica Studio annuncia che Cory Barlog guida lo sviluppo di una nuova esclusiva PlayStation 5 prevista per il 2027, ma non si tratta di God of War. La scelta di Barlog, che ha già lavorato a importanti capitoli della saga, indica un progetto diverso e ancora top secret. Lo studio sta investendo risorse per creare un gioco originale, con dettagli che verranno svelati nei prossimi mesi.

Santa Monica Studio: un nuovo esclusivo per PS5 all'orizzonte, ma non è God of War. Santa Monica Studio, lo studio di PlayStation famoso per la serie *God of War*, sta segretamente lavorando a un nuovo titolo per PS5, previsto per il 2027. Non si tratterà di un nuovo capitolo della saga di Kratos, né di un gioco incentrato su Atreus, ma di un progetto basato su una proprietà intellettuale già esistente nel portfolio PlayStation. La notizia, emersa da fonti vicine allo studio e riportata da Tom's Hardware, segna un cambio di passo per il team guidato da Cory Barlog. Un cambio di strategia per lo studio di *God of War*.