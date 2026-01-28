Gnut e Alessandro D’Alessandro in concerto allo Spazio Lomellini con Dduje paravise

Venerdì sera, allo Spazio Lomellini di Genova, Gnut e Alessandro D’Alessandro salgono sul palco con il loro progetto “Dduje paravise”. I due artisti interpretano insieme un mix di canzoni napoletane, da Bovio a Pino Daniele, in una versione che mescola diverse epoche e stili. L’appuntamento è alle 21:30, pronti a portare sul palco un repertorio ricco e originale.

Gnut è, infatti, uno dei più originali cantautori italiani, autore di un suono in cui si fondono molteplici ascendenze musicali, accarezzate dal tono discreto e conturbante del dialetto. Pioniere nell’utilizzo dell’elettronica applicata al suo organetto “preparato”, Alessandro D'Alessandro è uno dei musicisti più innovativi della scena italiana, che ha già dato prove superbe nella rivisitazione di classici della canzone internazionale. Si sono incontrati quasi per caso, all’interno di una residenza artistica, ritrovandosi accomunati dall’amore per le stesse canzoni che nel loro primo disco insieme, Dduje paravise, in uscita per Squilibri il 6 febbraio, hanno rivisitato con la leggerezza e l’allegria con cui si scorre un album di ricordi: una costellazione di voci che, da Libero Bovio a Peppino Di Capri, da Sergio Bruni a Pino Daniele, da Carosone a Roberto De Simone, rappresentano anche la loro personale idea di una più ampia tradizione denominata “canzone napoletana”.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nel suggestivo salone affrescato di Villa Selvatico, si svolge un concerto di Natale con il pianista Alessandro Cesaro.

