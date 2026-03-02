Gli Usa non ci hanno avvisato dell’attacco all’Iran ma è normale

Il ministro della Difesa ha affermato che gli Stati Uniti e Israele non avevano avvisato nessuno prima dell’attacco contro l’Iran. In un’intervista a La Stampa, ha confermato che nessun paese è stato informato in anticipo, sottolineando che questa mancanza di comunicazione è considerata normale. La notizia riguarda quindi un’operazione condotta senza preavviso ufficiale.

Governo e opposizione litigano sul mancato avvertimento di Washington e Tel Aviv. Ma la riservatezza era necessaria per sicurezza operativa, che ha lasciato fuori anche gli alleati. Il vero nodo resta il ruolo marginale dell’Europa nelle decisioni strategiche Ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, in un’intervista a La Stampa, che «Nessuno era stato informato, non solo noi» dell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Il riferimento, ha evidenziato il quotidiano torinese è agli altri Paesi europei. Lo stesso Crosetto, a Repubblica, ha affermato che gli Stati Uniti hanno avvisato l’Italia «quando hanno avvisato gli altri, ad attacco in corso». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

