Gli Usa evacuano il personale dell' ambasciata in Libano Attacco imminente all' Iran

Gli Stati Uniti hanno evacuato decine di dipendenti dall'ambasciata di Beirut a causa di un possibile attacco imminente in Iran. La decisione arriva in un momento di crescente tensione tra Washington e Teheran, mentre le autorità americane temono ripercussioni sulla sicurezza del personale diplomatico. Le operazioni di evacuazione sono state rapide e coordinate, puntando a garantire la protezione dei cittadini statunitensi nella regione. La situazione resta molto instabile e in evoluzione.

Gli Stati Uniti avrebbero evacuato decine di membri dello staff dalla loro ambasciata a Beirut, mentre resta altissima la tensione tra gli Usa e la Repubblica islamica dell'Iran, con il presidente Donald Trump che continua a valutare l'opzione militare contro Teheran. Lo ha riferito l'emitttente libanese Lbci, precisando che il personale è stato evacuato attraverso l'aeroporto internazionale 'Rafik Hariri' di Beirut "come misura precauzionale in vista degli sviluppi regionali previsti". Secondo l'emittente, più tardi l'ambasciata potrebbe diffondere una nota sulla questione. La notizia segue le indiscrezioni circolate sulla stampa americana secondo cui l'Iran, in caso di attacco Usa, potrebbe rispondere attraverso i suoi proxy, tra cui Hezbollah. 🔗 Leggi su Iltempo.it

‘Abbandonate l’Iran’. Il messaggio dell’ambasciata Usa, attacco imminente?Un recente avviso di sicurezza pubblicato dall’ambasciata statunitense a Teheran ha generato preoccupazioni riguardo a un possibile peggioramento della situazione in Iran.

Alta tensione con l'Iran, Usa e Uk evacuano personale dalle basi in Qatar. Trump: «Le uccisioni si sono fermate» Le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Regno Unito si intensificano, con l'evacuazione del personale dalle basi in Qatar.

