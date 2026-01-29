A Lucca, gli striscioni della protesta sono stati rimossi. Dopo oltre trent’anni, la città vede un cambiamento. Gli striscioni che hanno segnato decenni di battaglie sono stati tolti oggi, segnando una svolta nella storia locale. La decisione arriva dopo anni di manifestazioni e richieste di cambiamento. La gente guarda avanti, sperando in un nuovo capitolo per la città.

Lucca, 29 gennaio 2026 – Hanno fatto la storia della città, quegli striscioni. Hanno raccontato la protesta. E sono stati inermi testimoni dello smog che ieri mattina ha imbrattato di nero la mani di chi – sindaco, assessori e abitanti – li ha finalmente tirati giù dai muri di via Salicchi, all’altezza di quello che fino a poco tempo fa era l’incrocio killer. Oggi, con la doppia rotatoria appena completata (manca solo l’illuminazione che arriverà a metà febbraio) – è tutta un’altra storia. “Il mio obiettivo – confessa il sindaco Mario Pardini – era non vedere mai il mio nome sugli striscioni della protesta dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salicchi, storica svolta: staccati gli striscioni della trentennale protesta

