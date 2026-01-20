Pressing di mercato gli striscioni degli ultras granata | Iervolino l' acquisto lo fai o no?

Negli ultimi giorni, diversi striscioni degli ultras granata sono comparsi in varie zone della città, tra cui Pastena, Sant'Eustachio, il parco Pinocchio e Torrione Alto. Questi messaggi, tra cui spicca la domanda

Striscioni ovunque: all'uscita della tangenziale di Pastena, a Sant'Eustachio, al parco Pinocchio, in zona porto, a Torrione Alto, alle porte del centro storico. Tutti i gruppi della curva sud Siberiano, ciascuno nei propri quartieri, hanno tappezzato Salerno di messaggi indirizzati al patron.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

