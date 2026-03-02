gli stati uniti continuano a fare i vaghi sui propri obiettivi in iran

Gli Stati Uniti non hanno ancora chiarito ufficialmente i propri obiettivi in Iran. Trump aveva lasciato intendere che l’obiettivo fosse rovesciare il regime, mentre il segretario alla Difesa ha recentemente evitato di confermare questa linea. Le dichiarazioni ufficiali rimangono ambigue e non indicano una strategia precisa, suscitando interrogativi sulla reale posizione degli Stati Uniti nella regione.

Trump aveva fatto intendere che lo scopo fosse rovesciare il regime, ora il segretario alla Difesa Pete Hesgeth dice di no Martedì poco dopo le 14 (ora italiana, le 8 a Washington) il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth e il generale Dan Caine, l’ufficiale con il grado più alto nell’esercito, hanno fatto una conferenza stampa in cui hanno parlato della guerra che Stati Uniti e Israele stanno combattendo contro l’Iran. Hanno dato qualche informazione su come gli Stati Uniti hanno condotto le operazioni militari e sui motivi dell’attacco: non hanno però spiegato chiaramente quali sono gli obiettivi della guerra, né quanto potrebbe durare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

